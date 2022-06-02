شاهد .. الابنة الوحيدة التي أنكرتها الفنانة المصرية سمية الخشاب.. و صدمة العمر في والدها النجم الكبير.. من هو ؟

انت الان تتابع خبر الابنة الوحيدة التي أنكرتها الفنانة المصرية سمية الخشاب.. و صدمة العمر في والدها النجم الكبير.. من هو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

أصبحت الفنانة سمية الخشاب حديث الجميع الفترة الأخيرة، فمنذ انتشار اخبار تفيد بأن سمية الخشاب لديها أبنة، تصدرت سمية أخبار المواقع الالكترونية والبرامج الفنية.

وتم تداول صورة لسمية الخشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحتضن طفلة صغيرة قيل أنها ابنتها من أحمد سعد، ولأن غالبية زيجات سمية كانت سرية، اعتقد نشطاء مواقع التواصل أنها انجبت فتاة وانكرتها ولم تكشف عنها.

لكن قامت سمية الخشاب للمرة الأولى بالرد على هذه الصورة بصورة أخرى لها مع الطفلة، وقامت بنشرها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وكتبت معلقة "مساء الورد عليكم حبايب قلبي عاملين ايه بنتي حبيبتي في مسلسل الحلال.

الطفلة تدعى "كرما" وتؤدي شخصية ابنة سمية الخشاب في المسلسل، تدور أحداث المسلسل الرمضاني في إطار اجتماعي تتخلله بعض الكوميديا، يشارك في بطولته مها أحمد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، وهو من تأليف سماح الحريري ومن إخراج أحمد شفيق.