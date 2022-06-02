شاهد .. هذه الطفلة كبرت ومن ثم أصبحت ’’نجمة الجماهير’’ ومحبوبة الجميع .. لن تصدقوا من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة كبرت ومن ثم أصبحت ’’نجمة الجماهير’’ ومحبوبة الجميع .. لن تصدقوا من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة قديمة للغاية لفتاة، ظهرت من إحدى القرى المصرية، وهي ترتدي ملابس فولكلورية، وتضع الحجاب على رأسها.

وبعد البحث تبين أن هذه الصورة تعود للممثلة المصرية ​نادية الجندي​ عندما كانت طفلة.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصورة مؤكدين على حبهم لنادية الجندي وأنها لا تزال تمتلك الملامح نفسها.



ونادية الجندي هي إبنة محافظة الإسكندرية، ولدت فيها يوم 24 آذار/مارس عام 1945، وإسمها الحقيقي نادية محمد عبد السلام، وكانت قد شاركت بمسابقة مجلة الجيل لتفوز بلقب ملكة جمال الإسكندرية، وهي في الخامسة عشرة من عمرها، وتمكنت بأعمالها من أن تتربع على عرش الإيرادات لأكثر من 25 عاماً.



بداياتها كانت في زمن الفن الجميل في الخمسينيات، كما انها كسرت قاعدة الأفلام التي قُدمت في جيل الثمانينيات والتسعينيات، فكانت هي بطلة أفلامها وإبتعدت عن الأفلام التي تظهر الفنانات كسند للبطل، لتقدم شخصية المناضلة والضحية والمظلومة والمرأة القوية، والتي تدافع عن بلدها وشخصيات متعددة، قدمتها على مدى مشوارها الفني الطويل.