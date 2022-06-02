شاهد .. حالة من الصدمة.. وفاة فنان مشهور أثناء الغناء على المسرح .. ومفاجأة مزلزلة بشأن هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر حالة من الصدمة.. وفاة فنان مشهور أثناء الغناء على المسرح .. ومفاجأة مزلزلة بشأن هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

وسط صدمة الجمهور وخوفهم، توفي الفنان الهندي كريشناكومار كوناث، بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء تواجده على المسرح جنوب كالكوتا، لتقديم فقرة غنائية.

ونُقل كوناث الشهير باسم "KK"، إلى المستشفى فور وقوعه، لكنه فارق الحياة قبل وصوله، وقال الأطباء أنه تلقى العديد من الإصابات إثر سقوطه على المسرح.

وقدم نجوم بوليوود واجب العزاء، عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهم الممثل الشهير أكشاي كومار، كما تداول جمهوره ومحبيه صور الفنان، معبرين عن صدمتهم، وحزنهم الكبير لرحيله، مستذكرين أعماله الفنية التي اعتبرها معظمهم مخلدة.