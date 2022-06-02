شاهد .. لن تصدق الشبه الكبير بين دنيا سمير غانم ولاعبة كرة القدم الإيطالية الشهيرة.. لن تستيطع التفريق بينهما !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق الشبه الكبير بين دنيا سمير غانم ولاعبة كرة القدم الإيطالية الشهيرة.. لن تستيطع التفريق بينهما !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالحديث عن صورة تم تداولها بشكل واسع، تظهر شبيهة للممثلة دنيا سمير غانم وحديث عن مدى الشبه في الملامح بينهما، وتبين أن شبيهة دنيا سمير غانم هي اللاعبة الإيطالية سارة جاما لاعبة فريق يوفينتوس الإيطالي النسائية وتبلغ من العمر 33 سنة.

خلال عام 2020 اعتقد البعض أن الفنانة دنيا سمير غانم تقدم دوراً أو شخصية جديدة عليها تتطلب منها تغيير لون بشرتها، إلا أن الأمر تحول من خبر عادي إلى مزحة بعد أن تبين أن الصور المنتشرة ليست لدنيا ولكن للاعبة سارة جاما مدافعة فريق اليوفينتوس لكرة القدم للسيدات وقائدة المنتخب الإيطالي للسيدات.

هذا الأمر دفع حينها الفنانة دنيا سمير غانم لتتفاعل معه بطريقة طريفة، حيث أعادت نشر الصورة عبر حسابها الموثق بموقع تويتر وعلقت عليها قائلة: ممثلة ومطربة والدة كايلا رامي رضوان وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف مصر.