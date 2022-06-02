شاهد .. سمير صبري علّم محمد علي كلاي الوضوء والصلاة لكن ما حصل له ليلة وفاته لم يصدقة أحد !!

انت الان تتابع خبر سمير صبري علّم محمد علي كلاي الوضوء والصلاة لكن ما حصل له ليلة وفاته لم يصدقة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

عرضت الإعلامية إيمان أبو طالب فى برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مجموعة من الفيديوهات التى تذاع ولأول مرة للفنان الراحل سمير صبرى.

وكان أحد هذه الفيديوهات للفنان سمير صبرى وهو يتحدث عن لاعب الملاكمة العالمى محمد على كلاى، وكشف فى هذا الفيديو حيلته التى اتبعها من أجل إقناع اللاعب العالمى محمد على كلاى بتصوير حلقة معه فى برنامجه "هذا المساء" على التليفزيون المصرى، وذكر الفنان الراحل أنه قام بتعليم محمد على كلاى الوضوء والصلاة.

كما استضافت الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها "بالخط العريض" على قناة "الحياة"، المساعد الشخصي للنجم الراحل سمير صبري، ويدعى "عيد نور الدين"، حيث عمل معه على مدار ٢٥ سنة.

وقال عيد إنه خلال فترة عمله مع سمير صبري، اكتشف العديد من الملامح الإيجابية للفنان الراحل، حيث أنه كان محبا للخير وجابرا للخواطر، مضيفا أنه توفى صباح الجمعة حيث كنت متواجدا معه في غرفته قبلها بليلة، وخلال هذه الليلة قام بتطهير وتنظيف جرحه الذي نتج عن الحقن في جسمه، ثم أعطاه العلاج.

تابع: "قبل فجر الجمعة بنصف ساعة طلب الراحل سمير صبري النظارة الخاصة به والمصحف، وأخذ يقرأ القرآن، ثم توضأ وصلى الفجر، ثم قرأ القرآن مرة أخرى، ثم فتحت له التلفاز، وفي السابعة صباحا طلب مني إعداد كوبا من الينسون واحتساه، ثم أعطاني مصروفي".

واستطرد: "في السابعة ونصف صباحا خلد الراحل سمير صبري إلى النوم، وفي التاسعة والنصف صباحا اتصل على هاتفه المنتج صفوت غطاس ولكني رديت عليه وأبلغته بأن الأستاذ نائم، بعد ذلك لاحظت انقلاب الفنان الراحل وهو نائم ناحية القبلة، وذهبت لإيقاظه ولكنه لم يرد وأسرعت بإحضار طبيب الفندق الذي كان يقيم فيه الفنان الراحل ليبلغني بوفاة الأستاذ".

ورحل الفنان سمير صبرى عن عالمنا صباح الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما.

وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى عزاء الفنان القدير الراحل، وذلك خلال عزاءه الذى تضمن مختلف الأطياف ممن حرصوا على المشاركة بالعزاء، حيث حرصت كلاً من الفنانة بشرى ويسرا على التواجد منذ اللحظات الأولى، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وهانى شاكر.