شاهد .. كاميرا مراقبة تصور سيدة منتقبة أثناء قيامها بفعل صادم وغير متوقع في الشارع وتفر هاربة.. اتفرج فيديو !

انت الان تتابع خبر كاميرا مراقبة تصور سيدة منتقبة أثناء قيامها بفعل صادم وغير متوقع في الشارع وتفر هاربة.. اتفرج فيديو ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم لسيدة ترتدي النقاب، وتحمل حقيبة في يدها اتضح أن بها طفلة رضيعة ألقتها بجوار أحد المنازل وهربت.



ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المنازل، امرأة ترتدي عباءة سوداء، وتغطي وجهها بنقاب، وتمسك بيدها حقيبة بداخلها الرضيعة.

ورصد الفيديو، الأم تلقي طفلتها بجوار أحد المنازل، وتلوذ بالفرار، حيث حظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات السوشيال ميديا وسط مطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها.