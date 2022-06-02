شاهد .. الجمهور مصدوم بعد أن ظهرت الحقيقة للعلن.. ياسمين صبري لم تستحمل ماشاهدته بعينها وطلبت الطلاق على الفور !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر الجمهور مصدوم بعد أن ظهرت الحقيقة للعلن.. ياسمين صبري لم تستحمل ماشاهدته بعينها وطلبت الطلاق على الفور !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بنبأ طلاق الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ من رجل الاعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ بعد شجار دار بينهما بسبب دخول فنانة عربية الى حياة الزوج عن طريق السر، مما جعل الفنانة تطلب الطلاق فوراً دون مبررات.

وكان قد صدم موقع فن الجمهور المتابع، حيث كشف عن مصادر ان ياسمين سمعت تسجيلات وشاهدت رسائل نصية على هاتف زوجها تؤكد علاقته بالفنانة التي خطفت قلبه فجأة بدون مقدمات، وتصادمت الأنباء في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من حقيقة ماوجد في هاتف أبو هشيمة.

وتحدثت المصادر أن الزوجين اتفقا أن يتم الطلق بهدؤ وبدون أي مشاكل وان يضل الزوجين أصدقاء على الحياة الشخصية.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري فاجئت جمهورها بعد الطلاق بالعودة للمجال الفني حيث ستبداتصوير فيلم صقر المحروسة من يوليو القادم مع الفنان أحمد عز.