شاهد .. قاتلة أطفالها الثلاثة في مصر تدلي باعترافات صادمة للعلن.. هذا السبب الذي دفعني لأقتل اطفالي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر قاتلة أطفالها الثلاثة في مصر تدلي باعترافات صادمة للعلن.. هذا السبب الذي دفعني لأقتل اطفالي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت قاتلة أطفالها الثلاثة بمصر، تفاصيل جديدة عن جريمتها البشعة، قائلة: قتلت ولادي عشان مكنتش عايزة خلفة تاني، الدنيا أسودت في وشي، بعد ما خلفت بنتي سمية من 4 شهور.

وأشارت القاتلة:"أمسكت بسكين المطبخ وذبحت سمية الأول وبعدها أخواتها أنس وأحمد، ومعرفتش أقتل نفسي، فخرجت من البيت ورميت نفسي قدام جرار زراعي بس لسه عايشة".

ولفتت:"أحمد 10 سنوات، وشقيقيه أنس 7 سنوات وسمية 4 شهور"، موضحة:"مكنش عندي مشاكل في مصروف البيت، وكنت عايشة مستريحة ماديًا، عشان جوزي كان شغال برة مصر، وبيوفر فلوس حلوة، الموضوع كله أن مكنتش عايزة خلفة عيال تاني، والاكتئاب تملكني بعد ما خلفت البنت الأخيرة، وكنت عايزة أموت نفسي، بس قلت الولاد هيتعذبوا فاخترت لهم الجنة"، وفق صحيفة الوطن المصرية.

وتابعت:"أنا قررت أقتل الولاد وجبت قلم وورقة، كتبت رسالة لأبوهم، أني اختارت لهم الجنة، وسبت الورقة على التربيزة، وبعد كده دخلت المطبخ ومسكت السكين قتلت ولادي في أقل من 5 دقايق، ولما فشلت أني أموت نفسي بالسكين ده طلعت من البيت عشان انتحر قدام أي عربية أو جرار".