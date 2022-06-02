شاهد .. هذا هو الرجيم السحري الذي أفقد مذيعة قناة mbc ريا أبي راشد 30 كيلو خلال أسابيع.. لن تصدقوا ما كانت تفعله سراً !

انت الان تتابع خبر هذا هو الرجيم السحري الذي أفقد مذيعة قناة mbc ريا أبي راشد 30 كيلو خلال أسابيع.. لن تصدقوا ما كانت تفعله سراً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعدما وعدت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها قبل أيام بالبوح لهم عن اسرار فقدانها لبعض الكيلوغرامات الزائدة في قوامها، كشفت لهم نظامها الغذائي الذي جعلها أكثر رشاقة عن السابق وأكثر حيوية.

اكتسبت ريا الكثير من الوزن في فترة حملها وبعد الولادة حيث ظهرت بإطلالات برزت زيادة وزنها بشكل ملحوظ.

كما ان زيادة وزنها بدت على ملامح وجهها، حيث فضلت في ما بعد خسارة هذا الوزن واستعادة رشاقتها، وخسرت 30 كيلو خلال أسابيع.

لذا قامت ريا بنظام غذائي صارم من خلال التخلي عن السكر وتناول الماء بشكل متكرر، ما دعمها في رحلتها القاسية لخسارة الوزن، والتي فضلت مشاركتها مع متابعيها.

وأكدت ريا أبي راشد بأنها نجحت بالوصول للوزن المثالي من خلال هذه الخطوات: التوقف عن تناول السكر والغلوتين والحليب البقري، شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً، تناول 3 وجبات يومياً إلى جانب وجبتين خفيفتين شرط أن تكون الوجبات قليلة الكربوهيدرات وكثيرة البروتين وبها دهون صحية.

كما قامت بممارسة الرياضة لمدة 3 مرات في الأسبوع وكل مرة لمدة ساعة وتمارين الهيت ( لحرق الدهون) من البيت، وهذا النظام قامت به لمدة 4 شهور متواصلة لخسارة وزنها الزائد ونجحت بذلك