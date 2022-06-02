شاهد .. هنا الزاهد تخرج عن صمتها و تكشف أسرار ليلة دخلتها أمام الملأ.. هذا ما فعله أحمد فهمي وقتها !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تخرج عن صمتها و تكشف أسرار ليلة دخلتها أمام الملأ.. هذا ما فعله أحمد فهمي وقتها !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولدت هنا الزاهد في 5 يناير عام 1994 (27 سنة)، بمدينة القاهرة، واسمها الكامل هنا عادل مصطفى الزاهد , وهي ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما من خلال مسلسل فرق توقيت.

بعدها ظهرت في فيلمها الأول "خطة جيمي" في عام 2014، ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك، ثم انطلقت في مشوارها الفني بأدوار متعددة في أعمال سينمائية وتلفزيونية كثيرة.

وعلى امتداد الأيام والاشهر الماضية أعادت حسابات معنيّة بأخبار النجوم والفنانين على السوشيال ميديا، أعادت تداول تصريحات جريئة للفنانة هنا الزاهد عن عجز زوجها الفنان أحمد فهمي، في ممارسة العلاقة الزوجية معها في ليلة دخلتهما.

وقالت هنا الزاهد خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إنّ زوجها أحمد فهمي فاجأها ليلة الدخلة، بقوله لها أنه يريد أن ينام بسبب جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، مما تسبب في اكتئابها.

وأضافت: ”كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح”.

وتابعت الفنانة الزاهد: “لم أر يوم عدل من يوم جوازي”، مردفةً: “أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف”.

واستطردت “شعرت باكتئاب شديد عقب أول شهر من زواجي، بسبب شعوري بالوحدة بدون والدتي، وشقيقاتي، ولم أعتد على هذا الهدوء، ولكن حاليا تعودت على حياتي الجديدة”.

وأكدت أنها: “رفضت إلقاء بوكية الورد في الفرح وإعطائه لشقيقتي فرح وهي تكره أن يناديها أحد، مدام هنا”. مشيرة إلى أنها فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم في حفل الزفاف.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد بأن فستان زفافها تعرض للقطع، مضيفةً: “كنت مبسوطة كثيراً يوم الفرح، وطلبت من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص”.

وبهدف التخفيف من وقع اتهامها لزوجها بتركها وحيدة في ليلة العمر التي ينتظرها كافة الشباب بفارغ الصبر، قالت أنّها أحيانا تدخل على موبايل زوجها أحمد فهمي وتقوم بتفتيشه للاطمئنان أن كان على علاقة بغيرها، مضيفة "ولكن حاليا قام بتغيير كلمة السر".

وفي نهاية العام الماضي، وثقت الفنانة هنا الزاهد عبر مقطع فيديو، ​لحظة تعرضها للتحرش اللفظي من قبل مجموعة من الشباب.

وقالت في مقطع فيديو نشرته حينها عبر منصات السوشيال ميديا، إن الشباب ظلوا يجروا ورائها خمس دقائق، ويتحرشون بها.

وظهر الشباب في الفيديو يلاحقونها في أحد شوارع القاهرة، وكادوا أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد أن أظهرت هاتفها، وتبين لهم أنها تصورهم وتوثق الحادثة وفقا لما كشفته الفنانة.

يذكر أن آخر أعمال "الزاهد" مسلسل "النمر"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، أحمد عبدالله محمود.