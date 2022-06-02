شاهد .. مراتي عايزاني أكلبش نفسي في السرير وقت العلاقة إعمل إيه ؟؟ .. مبروك عطية يرد بشكل صادم وغير متوقع على هذا المتصل ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مراتي عايزاني أكلبش نفسي في السرير وقت العلاقة إعمل إيه ؟؟ .. مبروك عطية يرد بشكل صادم وغير متوقع على هذا المتصل ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

رد الدكتورمبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه.

ونصه: زوجتي عندها طلبات غريبة في السرير، آخر مرة كانت عايزاني أكلبش نفسي في السرير، وحاجات غريبة أول مرة أسمع عنها، وكل كلامها إنه حلال طلاما بيننا إحنا الاتنين.. ما الحكم؟ وقال عطية من خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب: يفتي كل من أفتى بجواز كل شيء بين الزوجين، لو كان ذلك صحيحا لجاز أن يأتي الرجل المرأة من دبرها لكن الله لعن من يفعل ذلك.

وتابع عطية: تكلبش إيه وتربط إيه، شواذ الأفعال ولا هيّ من صفات المسلمين، والمتعة الزوجية تتحق بكرامة ونضج، وخير متعة زوجية هيّ التي لا تشعر بأنها انتهت، كيف بدأت لا تدري وكيف انتهت لا تدري.

واختتم العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج حديثه: إنما ضرب وشتم وكلبشة وأفعال شذوذ محاكاةً للأفلام القبيحة الذميمة، فهذا ليس واردا في سنة المسلمين.