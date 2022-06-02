شاهد .. اختفت قبل 20 سنة.. ظهور صارخ لطفلة فيلم حرامية في kg2 مع كريم عبد العزيز.. لن تصدقوا كيف أصبحت اليوم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر اختفت قبل 20 سنة.. ظهور صارخ لطفلة فيلم حرامية في kg2 مع كريم عبد العزيز.. لن تصدقوا كيف أصبحت اليوم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

عام 2002، أنتجت ساندرا نشأت فيلماً حقق نجاح كبير للفنان كريم عبد العزيز وهو فيلم حرامية في kg2، حيث أن النجاح الكبير الذي حققه الفيلم ليس فقط لأنه من بطولة النجم الشاب كريم عبد العزيز، ولكن هناك من ساعده في ذلك.

الطفلة التي شاركت البطولة مع كريم عبد العزيز هي التي كان لها دور كبير وفعال في نجاحه، هذا أمر متوقع لأي فيلم يشارك فيه طفل، فالأطفال عندما يقدمون أدوار فنية تجذب حب وتفاعل المشاهدين.

وهذه الطفلة اسمها مها عمار، ولم يكن فيلم حرامية في kg2 هو الفيلم الوحيد لها، بل قدمت عدد من الأفلام الأخرى، ومنها خالتي فرنسا، سيب وأنا أسيب، ليه خلتني أحبك، السلم والثعبان.

ومها عمار من مواليد 15 مارس 1994، وتبلغ من العمر 27 سنة، وكان عمرها في الفيلم 7 سنوات فقط،

فيا ترى كيف أصبح شكلها الآن بعد مرور 20 عام من إنتاج الفيلم.

انتشرت صور لمها عمار وهي في مرحلة الشباب وقد أصبحت فتاة جميلة تمتلك نفس الملامح التي كانت تمتلكها في صغرها.

وتداول الصور عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تم استضافة الفتاة الشابة مع إسعاد يونس في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة.

وتفاجئ الجمهور بمها عمار وببلوغها هذا السن، وكيف تحولت من طلة صغيرة لفتاة جميلة ومرور كل هذه المدة بوقت سريع.

فيلم حرامية في kg2، من بطولة كريم عبد العزيز، حنان ترك، ماجد الكدواني، محمد رجب وطلعت زكريا.