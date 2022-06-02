أخبار اليمن : وصول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

وصول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدةأعلنت شركة النفط اليمنية عن وصول سفينتين إلى غاطس ميناء الحديدة على متنهما 60 ألفاً و052 طناً من الديزل والبنزين.

وأوضحت الشركة، أن السفينتين وصلتا اليوم بعد احتجازهما تعسفاً من قِبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا لأكثر من 12 يوماً.

وأشارت شركة النفط إلى أن السفينة "بيركليس" تحمل على متنها 30 ألفاً و598 طناً من الديزل، فيما تحمل السفينة "سندس" 29 ألفاً و454 طناً من البنزين.