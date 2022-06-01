شاهد .. مدرب طيران يختلي بطالبته ويمارس الرذيلة معها في الجو خلال رحلة تدريب.. لن تتخيلوا كيف كانت النهاية والذي لم تكن متوقعة !

انت الان تتابع خبر مدرب طيران يختلي بطالبته ويمارس الرذيلة معها في الجو خلال رحلة تدريب.. لن تتخيلوا كيف كانت النهاية والذي لم تكن متوقعة ! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
مارس مدرب طيران متزوج الرذيلة مع طالبه البالغ من العمر 21 عامًا مقابل المزيد من حصص وساعات التدريب.
وبدأ الثنائي ممارسة الرذيبة مع بعضهما بعد أن استقلتا الطائرة إلى الهواء بشكل تلقائي دون رد فعل .
وسجل الثنائي اللحظات وبعد تسريب المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم احتجاز مدرب الطيران والمتدربة .
ونفت الطالبة في البداية المزاعم في إفادتها للشرطة، ثم وقالت الطالبة بعد ذلك إنها قبلت عرض معلمها بعد أن وعدها بـ “المزيد من ساعات الطيران” .
وأضافت أن صورها مع الطيار انتشرت عبر أحد الأصدقاء الذي تشاجر معه حيث أراد الانتقام منها .
وطرد الطيار من المؤسسة التي كان يعمل بها، اضطرت الطالبة إلى مغادرة المدرسة .