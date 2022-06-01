شاهد .. مدرب طيران يختلي بطالبته ويمارس الرذيلة معها في الجو خلال رحلة تدريب.. لن تتخيلوا كيف كانت النهاية والذي لم تكن متوقعة !

انت الان تتابع خبر مدرب طيران يختلي بطالبته ويمارس الرذيلة معها في الجو خلال رحلة تدريب.. لن تتخيلوا كيف كانت النهاية والذي لم تكن متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/02 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

مارس مدرب طيران متزوج الرذيلة مع طالبه البالغ من العمر 21 عامًا مقابل المزيد من حصص وساعات التدريب.

وأثارت فضيحة الثنائي جدلًا وتداعيات كبيرة في روسيا وحول العالم .

وبدأ الثنائي ممارسة الرذيبة مع بعضهما بعد أن استقلتا الطائرة إلى الهواء بشكل تلقائي دون رد فعل .

وسجل الثنائي اللحظات وبعد تسريب المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم احتجاز مدرب الطيران والمتدربة .

ونفت الطالبة في البداية المزاعم في إفادتها للشرطة، ثم وقالت الطالبة بعد ذلك إنها قبلت عرض معلمها بعد أن وعدها بـ “المزيد من ساعات الطيران” .

وأضافت أن صورها مع الطيار انتشرت عبر أحد الأصدقاء الذي تشاجر معه حيث أراد الانتقام منها .

وطرد الطيار من المؤسسة التي كان يعمل بها، اضطرت الطالبة إلى مغادرة المدرسة .