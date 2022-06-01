شاهد .. السر الصادم والمخفي وراء طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة ينكشف للعلن.. ارتكبت غلطة عمرها بعدما قامت بهذا الفعل !

انت الان تتابع خبر السر الصادم والمخفي وراء طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة ينكشف للعلن.. ارتكبت غلطة عمرها بعدما قامت بهذا الفعل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

مر شهر مايو الطويل جداً بحسب رأي كثير من رواد منصات التواصل، وحمل معه الكثير من الاحداث والمفاجآت أبرزها طلاق ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال احمد أبو هشيمة.

طلاق الطرفين كان الموضوع الأكثر بحثاً طوال الشهر الفائت وقد كثرت الشائعات والأخبار بشأن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنفصال إلا أنّ الحقيقة صادمة!

وتصدر عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة الترند منذ حوالي السنتين خصوصًا لناحية تعليق والدها على الحدث، لكن ما لم يكن متوقّعًا هو خبر إنفصالهما والخفايا ستفاجئك فعلًا.

خفايا غير متوقّعة!

كشفت مصادر مقرّبة من الطرفين أنّ إنفصال الثنائي تمّ في دبي حيث تقوم ياسمين صبري بتصوير الإعلانات الخاصة بماركة كارتير، وحيث كان أحمد أبو هشيمة يقضي إجازة عيد الفطر.

وقد كشفت المصادر أيضًا أن الطرفين قد أنهيا كل التفاصيل المادية المتعلقة بإنفصالهما، وقد قام الطرفان بإلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك، حذفا مل الصور التي تجمعهما.

وقد أكدت المصادر أن الخلاف الأساسي كان بشأن الحمل والإنجاب الأمر الذي ترفضه ياسمين صبري بسبب العقود الكثيرة التي ترتبط بها، وعودتها الحديثة إلى الساحة الفنية، ما أشعل الخلاف مع أحمد أبو هشيمة الذي يريد إنشاء عائلة.

وقال مراقبون إن صبري ارتكبت غلطة عمرها عندما فضلت الفن على زوجها، خاصة وأن المشكلة كان يمكن أن تحل وكان بإمكانها العودة للفن بعد أن تنجب له ولداً، لكنها استعجلت الطلاق.