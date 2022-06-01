شاهد .. زوجة سعودية تطلب الطلاق من زوجها بسبب ما يفعله معها يومياً و بكل جرأة.. وهكذا كانت النهاية في المحكمة !

انت الان تتابع خبر زوجة سعودية تطلب الطلاق من زوجها بسبب ما يفعله معها يومياً و بكل جرأة.. وهكذا كانت النهاية في المحكمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

استطاعت زوجة سعودية الحصول على الطلاق، بعد أن شكت للمحكمة سوء تصرف زوجها وحالته النفسية غير المفهومة، حيث لجأت إلى محكمة الأحوال الشخصية التي قضت بفسخ عقد نكاحها بعد التثبت من ادعاءاتها.

وشرحت الزوجة في دعواها أنه 3 أشهر من زواجها بدأت تشعر بتصرفات غريبة على زوجها، حيث أصبح لا يريد الذهاب للعمل وكثير الشك وفي بعض الأوقات لديه هلوسة غير مفهومة وتخيلات بأن أشخاص يريدون اقتحام المنزل، وتطور الأمر بأنه يتطاول عليها بالشتم والشك به. وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

أوضحت الزوجة أنها حاولت بكافة الطرق مساعدته للتخلص من هذه العادات حتى أقنعته بالذهاب لطبيب نفسي، وبعد ذلك علمت من المختص النفسي أنه يعاني من مرض الانفصام، لذا قامت بمواجهة الزوج الذي اعترف بأنه يعاني من ذلك منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل تصرفاته وطلبت منه الطلاق، ولكن رفض مما دفعها لطلب فسخ النكاح عن طريق المحكمة، وبعد النظر في القضية والاطلاع على ما قدمته الزوجة من تقرير طبي يثبت ذلك تم الحكم لصالحها بفسح عقد النكاح، وذلك بسبب أن الزوج أخفى عن الزوجة عيباً أثناء كتابة العقد، مما أوجب فسخ النكاح.