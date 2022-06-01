أخبار اليمن : مأرب.. نفوق 50 رأساً من الأغنام والإبل بألغام العدوان

مأرب.. نفوق 50 رأساً من الأغنام والإبل بألغام العدوان
نفق أكثر من 50 رأسا من الأغنام والإبل جراء انفجار ألغام من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب خلال شهر مايو المنصرم.
وأوضح مدير مديرية جبل مراد محمد مفتاح، أنه تم تسجيل نفوق هذه الأغنام والأبل جراء انفجار الألغام في عدد من المناطق كان آخرها انفجار لغمين في منطقة حيد بن عقيل خلال اليومين الماضيين، ما تسبب في نفوق 16 رأسا من الأغنام.
ودعا الجهات المعنية للتحرك لمسح وتطهير المديرية من الألغام التي زرعها المرتزقة ومخلفات العدوان من الصواريخ والقنابل التي لم تنفجر.. مشيراً إلى أهمية مساندة جهود السلطة المحلية في توعية المجتمع بما يسهم في تجنيبهم مخاطر هذه المخلفات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين.
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