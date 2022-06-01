شاهد .. الفنان الراحل سمير صبري تزوج من سماح أنور سراً وأنجب منها ولد.. مفاجأة تهز الوسط الفني عما تم كشفه مؤخراً !!

انت الان تتابع خبر الفنان الراحل سمير صبري تزوج من سماح أنور سراً وأنجب منها ولد.. مفاجأة تهز الوسط الفني عما تم كشفه مؤخراً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

رد الماكيير محمد عشوب على تصريحات طارق الشناوي، مؤكداً أن الفنان الراحل سمير صبري لم يكن له نجل واحد بل كان له نجلان! في مفاجأة صدمت الجمهور.

وقال عشوب في مداخلة لأحد البرامج، أنه يؤكد على احترامه لطارق الشناوي ولكنه يرفض هذه التصريحات، خاصة أن طارق الشناوي لم تربطه علاقة صداقة بسمير صبري، لافتا إلى أنه من الخطأ أن يجزم أي شخص بعدم إنجاب شخص آخر لأولاد مع الزواج.

وأضاف عشوب ": سمير صبري جاري وشركته أمام شركتي، وبيننا عشرة أكثر من 40 سنة منذ بداية عمله في الإعلام، وسافرت معه ورافقته في لندن لمدة عامين بعد أن ترك تقديم برنامجه النادي الدولي بسبب واقعة الفنانة فيفي عبده الشهيرة، وأقمنا في لندن لمدة 3 سنوات وعملنا مسلسلين أحدهما إخراج محمد عبد العزيز، وصورناه في أستوديو تشارلي تشابلن ولم يعرض حتى الآن".

وأكد محمد عشوب أن سمير صبري لديه طفل، كان يراه في لندن أثناء زيارته له في الاستوديو رفقة والدته الإنجليزية، مشيرا إلى أن صورته موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف محمد عشوب عن مفاجأة وهي وجود ابن ثاني لسمير صبري من فنانة مصرية شهيرة، حضرت جنازته وتحدثت إلى عضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم عن أحد الأسرار عن سمير صبري وقت دفنه.

وقال عشوب إنه زار هذه الفنانة في بيتها، ووجد أن لديها ابنا تعلق صورته وهو نسخة عن والده سمير صبري، غير أن الفنانة لا تحب الإعلان عن هذا الأمر حاليا.

واعتقد البعض أن محمد عشوب يقصد الفنانة سماح أنور، التي حضرت جنازة سمير صبري وبكت بحرقة على وفاته، بالإضافة لكون الشائعات قد لاحقتها لفترة طويلة أن بينها وبينه قصة حب بل وزواج، ولكنها نفت الأمر.

العامل الآخر هو عدم الإعلان عن والد ابن سماح أنور، فلم تكشف عن شخصيته، واكتفت بالإعلان عن ابنها فقط، وقال البعض إن الشبه بين نجل سماح أنور وسمير صبري الكبير يؤكد هذه الفكرة.