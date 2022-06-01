شاهد .. ابنة النجم العالمي فان دام تخطف الأنظار في ظهور نادر.. اتفرج مدى جمالها والذي فاق جمال كل فنانات العرب ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة النجم العالمي فان دام تخطف الأنظار في ظهور نادر.. اتفرج مدى جمالها والذي فاق جمال كل فنانات العرب ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

لا شك أن الجميع اتفرج العديد من الأفلام الرائعة للنجم جون كلود فان دام، حيث قام هذا الندك بعدد لا بأس به من أفلام الأكشن، ولكن المثير للإعجاب أن ابنته الحسناء بيانكا بري تمتلك أيضًا نفس مهاراته المذهلة فى الفنون القتالية.

من هي بيانكا بري؟ وبيانكا بيري؛ هي ثمرة زواج فان دام وغلاديس بورتوغيس التي طلقها في عام 1992، وعاد لها مرة أخرى في عام 1999، وبدأت بيانكا بري التمثيل ولعب الفنون القتالية جنباً إلى جنب مع والدها في العام 2008 في فيلم “الراعي حارس الحدود”، واستمرت معه في 6 افلام أخرى.

ن يكن من الصعب على أي شخص لا يعرف أن بيانكا بري هي ابنة الممثل المشهور”فان دام” أن يستنتج ذلك من وضعية الجلوس التي اختارتها، والتي اشتهر بها مؤخرًا بعد مشاركته في إعلان “فولفو” الشهير.

بالإضافة إلى ذلك استخدمت بيانكا في بداية الفيديو الخاص بها أغنية إينيا “Only Time”، التي رافقت فيديو الإعلان المنتشر.

وبعد إعلان بيانكا بري قبولها تحدي والدها بسكب الماء البارد على جسدها، توجهت بالتحدي إلى أشهر ثنائي في أفلام الآكشن، آرنولد شوارتزنيغر وسلفستر ستالوني، اللذان يتربعان مع فان دام على مرتبة الشرف في هذا المجال، مضيفة إلى القائمة ممثلا ثالثا هو ألكسندر ريد.

وبينما بيانكا بري فان دام التي اقتحمت عالم السينما منذ سنوات تستعرض عضلاتها، انهال عليها ماء تؤكد أنه بارد على دفعتين، لينتهي التسجيل باستعراض سريع لعضلاتها مرة أخرى وقد بدت في حالة سرور بما قامت به. بحسب موقع روسيا اليوم.