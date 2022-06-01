شاهد .. زوج يذهب لزيارة قبر زوجته بعد وفاتها بوقت طويل وحينما وصل إليه كانت المفاجأة التي جعلته ينتحر فوراً !! (لن تصدقوا ما حدث)

انت الان تتابع خبر زوج يذهب لزيارة قبر زوجته بعد وفاتها بوقت طويل وحينما وصل إليه كانت المفاجأة التي جعلته ينتحر فوراً !! (لن تصدقوا ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

أقدم مواطن تركي على الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه فوق قبر زوجته بولاية أيدن، غربي البلاد.

وقالت مديرية أمن قضاء إفلر أنه تلقت بلاغاً بعد منتصف الليل بسماع صوت طلق ناري داخل مقبرة تقع في حي جشتبه.

وأضافت أن فرق الأمن هرعت إلى الموقع المعني في البلاغ، وعثرت على جثة رجل ستيني منتحراً برصاصة في الرأس فوق أحد القبور.

وكشفت التحقيقات، أن القبر يعود لزوجة الضحية التي توفيت قبل نحو عام فيما لم تعرف دوافع الانتحار بعد.

ونُقل جثمان الزوج إلى مركز الطب الشرعي بصدد إخضاعه للفحوصات ونفي شبهة القتل.