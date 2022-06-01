شاهد .. اتجوزت عرفي من ميرفت أمين بدون علم جوزها حسين فهمي.. ليه؟؟ محمود قابيل أجاب بجرأة صادمة وكشف عن السر الخطير !

انت الان تتابع خبر اتجوزت عرفي من ميرفت أمين بدون علم جوزها حسين فهمي.. ليه؟؟ محمود قابيل أجاب بجرأة صادمة وكشف عن السر الخطير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

قصة زواج الفنانة ميرفت أمين في السر من الفنان محمود قابيل لا تزال تثر الجدل ومحل خلاف، خاصة بعد الأزمات التي عصفت بينه وبين زوجها السابق حسين فهمي.

تلك الأزمات فهمت على أنها غيرة مشتعلة في قلب حسين فهمي بسبب معرفته بأن قابيل يرغب بشدة في الزواج من ميرفت أمين.

ولسنوات طويلة اعتقد الجمهور المتابع للنجمة المصرية ميرفت أمين، أنها قد تزوجت في إحدى فترات حياتها بالفنان محمود قابيل، وانفصلا بعد ذلك، إلا أن الأخير حسم الجدل مؤخرًا ورد على تلك الأنباء التي كان يتداولها البعض على نطاق واسع.

محمود قابيل خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة النهار؛ نفى زواجه من زميلته ميرفت أمين، عندما كانا يشاركان في بطولة فيلم "الحب تحت المطر" الذي أُنتج عام 1975، لافتًا أنه لا يعلم من تسبب في إطلاق تلك الشائعة حتى اللحظة.

وأوضح محمود قابيل أن تلك الشائعة قد تكون انطلقت بسبب مشاعره تجاه ميرفت، حيث أكد أنه كان هناك إعجاب متبادل بينهما خلال تصوير العمل، وتطور الأمر لوجود قصة حب من طرفه فقط، تجاهها.

وأكد الفنان المصري أنه اعترف بحبه لميرفت أمين وقتها، وعن رد فعلها أضاف: "اعترفت لها بالحب لكن ماقالتش أي حاجة وماحصلش نصيب"، موضحًا أنهما لازالا صديقين حتى الآن.