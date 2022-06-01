أخبار اليمن : أمطار وأجواء مغبرة.. الأرصاد يكشف طقس 24 ساعة

أمطار وأجواء مغبرة.. الأرصاد يكشف طقس 24 ساعةتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة، على المرتفعات الجبلية، وأجواء مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية، وحارة على المناطق الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على اجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة وغرب ذمار.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز يُتوقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-43 درجة مئوية.

كما قد يكون الطقس حاراً ورطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى ودرجات الحرارة العظمى ما بين 34- 38 درجة مئوية.

وذكر المركز أن الأجواء قد تكون مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، صعدة ومأرب.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وفي المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من درجات الحرارة المرتفعة نهاراً.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية وخاصة سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والعوالق الترابية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، بلغت في إب : 19.5 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية تركزت أغلبها على محافظة تعز.