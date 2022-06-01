شاهد .. لن تصدقوا كم أصبح عمر جنى مقداد اليوم.. طفلة طيور الجنة كبرت كثيراً وأصبحت بهذا العمر الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا كم أصبح عمر جنى مقداد اليوم.. طفلة طيور الجنة كبرت كثيراً وأصبحت بهذا العمر الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

حققت أناشيد طيور الجنة العديد من النجاح في الوطن العربي، ومن أبرز نجومها جنى مقداد التي خلال السطور القادمة نتعرف عليها.

هي جنى خالد عبد الله جبريل مقداد أحد نجوم قناة طيور الجنة وهي ابنة خالد مقداد مُنشئ قناة طيور الجنة، ولدت جنى مقداد في 29 أبريل 2008 في دولة الكويت، وتبلغ من العمر 13 عاماً حتى عامنا الحالي 2021.

ولدت لأب أردني من أصل فلسطيني وأم أردنية، وديانتها الإسلام، وتعتبر من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة التي تعد قناة تعكس المرح والسروح وتدخل البهجة على قلوب الملايين من الأطفال في الوطن العربي.

تألقت جنى مقداد سبب ظهورها في مجال الأناشيد وولادتها بين أسرة فنية متألقة، فوالدها هو خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة والذي عمل على جعل جنى مقداد وإخوانها من نجوم الوطن العربي.

واشتهرت بكل الأناشيد التي أدتها أداءً لقي تفاعل الوطن العربي بأكمله، وحققت مشاهدات كبيرة سواء على قناة طيور الجنة الفضائية أو على قناة اليوتيوب الخاصة بهم.

زواج جنى مقداد

تصدر زواج جنى مقداد منصات السوشيال ميديا، في الوطن العربي، تفيدي إنها تزوجت ولم يتم الإعلان عن هوية زوجها، ولكن بالبحث تم تأكيد إنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها من خلال أرقام واتس آب من مجموعات وغيرها وكذلك عبر منصات السوشيال ميديا الأخرى فيس بوك تويتر إنستقرام بالحديث عن خطوبة الشابة جنى مقداد وأتى ذلك الخبر بعد إعلان عن تحجب جنى مقداد بشكل رسمي .

كم عمر جنى مقداد 2022

ولدت جنى مقداد في 29 أبريل 2008 في دولة الكويت وبعد شهرة واسعة حققتها في الطفولة، تبلغ جنى مقداد الآن عام 2022 من العمر 14 عاماً حققت خلالها نجاح كبير بسبب أغانيها

أبرز المعلومات عن جنى مقداد

وسبق أن تعرضت جنى مقداد، للسخرية والانتقادات من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد​ الذي أقيم قبل في أغسطس/آب، حيث تزوج من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال، خالد مقداد، وعمرها 21 عامًا، وتقيم في الكويت، فيما يبلغ «الوليد مقداد» وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، 21 عامًا أيضًا، وهو ذو شعبية كبيرة بين الجميع في الوطن العربي، خاصة الأطفال.

أثارت نجمة طيور الجنة جنى مقداد تفاعل كبير على السوشيال ميديا حيث فاجأت متابعيها بنشرها صوراً لها بالحجاب، وتفاعل الكثير مع صورة جنى بالحجاب وقدم محبيها لها التهاني، مؤكدين أن الأبيض ليق بها وأنها تبدو كالملاك بحجابها.

وقد نشرت جنى عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام أول صوره لها بالحجاب لتفاجئ المتابعين بقرارها وتمنت من الجميع بالدعاء لها بالثبات حيث علقت على صورتها قائلة: "الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء".

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من كشفها عن رغبتها بالحجاب وارتداء الملابس المحتشمة وقد قامت بجميع التجهيزات منذ تلك اللحظة. وقد أوضحت جنى أنها لم تكن مقتنعة بخطوة الحجاب ولكنها أقتنعت به لاحقاً وأنه واجب ديني ، وكان لأصدقائها دور كبير في اتخاذها هذه الخطوة، حيث تلقت الكثير من الدعم منهم بالإضافة إلى إعجابها بأزيائهم ، وقد أوضحت جنى إنها ستضع لمساتها على ستايلها الجديد بالحجاب ليكون مميزا ومحتشما في نفس ذات الوقت.

وعبرت والدة جنى عن بالغ سعادتها بهذه الكلمات:” أعجز عن وصف السعادة التي تغمرني وأنا أراك أميرة بحجابك. لأني دائماً كنت أراك تلك الطفلة الجميلة الهادئة التي لن تكبر. ولم أتصور أن الأيام ستركض بنا مسرعة وتكبرين وتصبحي أميرة بحجابك”.

كما أعرب شقيقها الأكبر وليد مقداد عن مدى سعادته وفخره فعلق عبر إنستجرام قائلا: "جنى حبيبتي.. أنا مو مستوعب كيف كبرتي بسرعة وتحجبتي، بس الفرحة الي فيني لا توصف بالشي الي عملتيه. أنا كتير فخور فيكي وفخور بالقرار الي اتخذتيه. ألف مبروك يا قلبي وأنا كتير بحبك".

وكذلك قام أخيها المعتصم بالله بتوجيه التهنئة لها قائلاً: " أنا أكثر شخص في العالم فخور فيكي يا حبيبة قلبي ، الحجاب زادك جمال وأناقة.. الله يثبتك ويقويكي ويجعلك قدوة لكل البنات.. ألف مبروك يا عمري" .

يزيد عدد متابعي صفحة جنى مقداد عبر «فيس بوك» على 1.9 مليون متابع.