شاهد .. مهنة ابن الفنان الكبير سمير صبري الوحيد ستصيبك بالصدمة.. وهؤلاء هم أحفاده الذين مات دون أن يعرفهم !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مهنة ابن الفنان الكبير سمير صبري الوحيد ستصيبك بالصدمة.. وهؤلاء هم أحفاده الذين مات دون أن يعرفهم !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان الراحل سمير صبري لديه ابن واحد فقط من زوجته البريطانية التي عاش معاها قصه حب وتزوجها في مرحله شبابه، واستمر الزواج لمده 4 سنوات.

انتهى الزواج بسبب رغبة الزوجة في السفر لبريطانيا لكن سمير صبري أصر على تواجده في مصر بسبب حبه للفن، لكنه سمح لها بالعودة لبريطانيا رغم علمه بخبر حملها.

حسن هو الابن الوحيد لسمير صبري، ويعيش في بريطانيا طوال حياته ولم يأتي إلي مصر ولا مره وذلك بسبب انشغاله في عمله كطبيب.

كون حسن أسرة في بريطانيا فتزوج وانجب ثلاث أحفاد للفنان سمير صبري هم طارق ونيللي وفايزة، وكان يغادر الجد لأحفاده مرتين في العام ليلتقيهم.

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

قدم العديد من الأفلام المصرية منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات، واستطاع أن يثبت موهبته كفنان ومغني في العديد من الأعمال التي قدمها.

أبرز الأعمال التي قدمها سمير صبري هو تحمله مسئولية كشف ألغاز رحيل السندريلا سعاد حسني. من خلال عدد من الحلقات المصورة مع أًصدقائها والمحيطين بها في الفترة الأخيرة قبل رحيلها.