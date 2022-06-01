شاهد .. نبوءة ‘‘مفزعة ومرعبة’’ للمصريين أطلقها ’’محمد أبو تريكة‘‘ وتحققت بحذافيرها.. لن تصدقوا ماذا حدث؟!

انت الان تتابع خبر نبوءة ‘‘مفزعة ومرعبة’’ للمصريين أطلقها ’’محمد أبو تريكة‘‘ وتحققت بحذافيرها.. لن تصدقوا ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

أعاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق، بشأن الهزيمة المنتظرة للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خسر نادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الهزيمة من الوداد الرياضي المغربي بهدفين دون رد مساء الإثنين.

وكان أبو تريكة محلل “بي ان سبورتس” قال قبل أيام في تصريحاته: “الأهلي يساق إلى مهزلة انت ماتديش شرعية للمهزلة دي، أحب اشوف النادي الأهلي قوي دايما.”

وواصل: “مافيش فريق بيلعب نهائي على ارضه ووسط جمهوره ويدوا تلت الملعب لجمهور الأهلي وياخدوا التلتين”.

وتابع: “مهزلة افريقية والأهلي للأسف اداها الشرعية.. ماتش ما يستاهلش أكمله وهاردلك للأهلي مقدما”.

ولم يظهر الأهلي بالشكل المطلوب في الشوط الأول، وعاد لجزء من بريقه في الشوط الثاني بعد إجراء تعديلات على التشكيل.