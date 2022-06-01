شاهد .. تعليق توزيع ثروة الفنان الراحل ’’سمير صبري‘‘ الضخمة بعد ظهور زوجة ثانية سرية له في الوسط الفني.. لن تتخيل من تكون !

انت الان تتابع خبر تعليق توزيع ثروة الفنان الراحل ’’سمير صبري‘‘ الضخمة بعد ظهور زوجة ثانية سرية له في الوسط الفني.. لن تتخيل من تكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

ميراث سمير صبري .. أزمة جديدة ظهرت على السطح بعدما أثار عدد من أقارب الفنان الراحل سمير صبري جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وادعاءهم بأنهم الورثة الشرعيون، مع بدء إجراءات استخراج إعلام الوارثة، وأنه ليس له ابنًا كونه لم يتزوج من الأساس.

يتساءل الكثيرون حاليا أين ابن سمير صبري وأين زوجة سمير صبري ، بعدما أثيرت شكوك ومزاعم في ظل عدم ظهور ابن سمير صبري الذي يعيش في لندن، كما ذكر الراحل سمير صبري في أكثر من حوار تلفزيوني قبل وفاته، حيث لم يتواجد الابن مع ابيه لحظة مرضه، كما غاب عن وداعه في الجنازة والعزاء.

وفجّر الماكيير الشهير محمد عشوب مفاجأة كبيرة للغاية، وهي أن الفنان الراحل سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة لم يعلن عنه من قبل، وطلب من والدته ذلك، وهو ما امتثلت له الفنانة الشهيرة.

وأثارت تلك التصريحات جدلاً في وسائل التواصل، وسط تساؤلات حول تلك الزوجة غير المعروفة، إلا أن موقع فوشيا أكد انها الفنانة سماح أنور.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب محمد عشوب: «مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار».

وتابع «عشوب» في منشوره: «وعندما تحدثت مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه (باب الخلق) شرح له بالتفصيل كيف تزوج وكيف أنجب، ولم يكن كلامه شطحا أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري، واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها ألا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها، والله، عز وجل.. رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».