شاهد .. لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان مثير للغاية في أجرأ ظهور على وجة الأرض !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صورا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي استعرضت فيها انوثتها بفستان مثير، قصير ومفتوح من الجزء الأعلى منه وعلقت على الصور التي حصلت على اهتمام الجمهور : تاريخ في عرض الأزياء والجمال

وتسائل الجمهور ان كان فستانها شفافا بسبب لونه القريب من درجة جلدها ليتضح انه يتميز بهذا الامر لان لونه من لون الجلد اي بيج.

وحصلت الصورة على مئات التعليقات المثنية على جمال لاميتا الطبيعي واحترافها بعرض الازياء على مدار السنوات الماضية.