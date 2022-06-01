شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر الفنانة دينا الشربيني في مسلسل ’’المشوار’’ والمفاجأة الغيرمتوقعة بما حصلت عليه ريهام حجاج في يو تيرن !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر الفنانة دينا الشربيني في مسلسل ’’المشوار’’ والمفاجأة الغيرمتوقعة بما حصلت عليه ريهام حجاج في يو تيرن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

كل شركات الإنتاج؛ تكتم حول أجور مسلسلات رمضان ٢٠٢٢، على إلا أن الكثير من وقائع الأخبار المصرية، نشرت أخبار كثيرة حول الأجور، استنادًا إلى مصادر مطلعة داخل الأعمال الدرامية.

وتساءل الجمهور تحديدًا عن أجور أبطال المسلسل المصري"الاختيار 3" بسبب عن حجم ميزانية هذا العمل الذي يضم 4 نجوم من العيار الثقيل، وهم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، بالإضافة إلى مجموعة من أهم نجوم مصر الذين ظهروا كضيوف شرف في عدد من الحلقات.

الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار 3”؛ والذي يناقش دور رجال الجيش والشرطة في مواجهة خطر الإرهاب بمصر، ويقوم ببطولة العمل كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا.

ومنذ بداية الموسم الدرامي في شهر رمضان 2022، والجمهور يتساءل عن أجور الفنانين والفنانات المشاركين في ماراثون المسلسلات التي تتنافس بقوة فيما بينها.

وحصلت ريهام حجاج على 15 مليونا عن دورها في مسلسل "يوتيرن"، بينما تقلضت دينا الشربيني 18 مليوناً في مسلسل المشوار.