شاهد .. نجمة طيور الجنة جنى مقداد تصدم والدتها وتخلع الحجاب بعد أشهر من إرتدائه.. والجمهور يدخل في حالة صدمة !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر نجمة طيور الجنة جنى مقداد تصدم والدتها وتخلع الحجاب بعد أشهر من إرتدائه.. والجمهور يدخل في حالة صدمة !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا يزال اسم نجمة طيور الجنة جنى مقداد حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد انتشار خبر عن خلعها للحجاب.

ونشر نجم طيور الجنة المعتصم مقداد فيديو له مع عائلته من جلسة طريفة لهم على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي .

ونشر موقع الفن خبرا ان جنى مقداد خلعت الحجاب مما اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أعتبر اللعض ان الصورة قديمة من فيديو نشره نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف بـ “عصومي”.

وكانت قدّمت جنى مقداد مؤخرا هدايا للفتيات الصغار خلال تواجدها في الأردن مع عائلتها، وذلك بمناسبة ارتدائها الحجاب، والهدية عبارة عن ثوب صلاة .

وكان والدها خالد مقداد نشر في وقت ساق، على صفحته رسالة تهنئة إلى ابنته جنى، وقال: "بنيتي وردتي وزينةَ جنتي (جنى) يا غاليتي ومؤنستي، لا أدري كيف مرَّ الوقت بهذه السرعة، كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحبٍ واقتدار وملأتِ البيوت بهجة كلما مَنَّ الله عليهم بمولود جديد فغنيتِ لهم ماما جابت بيبي، ما أحلاكِ وأنت تمتطين ظهر أبيك وتغنين بابا جاب لي بالون، يا مهجةَ قلبِ أبيكِ يا صغيرة، وهل يطيب البيت من غير ظلكِ وصوتكِ وأنفاسكِ يا حبيبتي".