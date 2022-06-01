شاهد .. من نجم كوميدي إلى متسول ويأكل وجبة واحدة.. مأساة فنان شهير بعد أن تخلى عنه الجميع قبل وفاته .. والمفاجأة في هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر من نجم كوميدي إلى متسول ويأكل وجبة واحدة.. مأساة فنان شهير بعد أن تخلى عنه الجميع قبل وفاته .. والمفاجأة في هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولد الفنان محمد أبو الحسن في القاهرة عام 1937، وعمل مهندسًا زراعيًا بعد تخرجه من كلية الزراعة، إلا أن الفن والإخراج خطفوه بعيدًا عن هذا المجال.

وسرعان ما غير مسار حياته تمامًا بعدما ترك الهندسة والزراعة، وقرر أن يعمل في التليفزيون، مخرج لبرامج أطفال، بالإضافة إلى المشاركة في بعض المسرحيات والتي كان من أشهرها مسرحية "سك على بناتك".

محمد أبو الحسن لم يحالفه الحظ في الحصول على الشهرة الكافية على الرغم من تأدية لأدوار تركه علامة مميزة حتى الآن، ومن أبرزها دور "حنفي جوز فوزية" في المسرحية الشهيرة "سك على بناتك".

ورغم دوره المميز والشهير في المسرحية، إلا أنه صرح بأنه يكرها كثيرًا، لأنها من أكثر المسرحيات التي تعرض، ويتم إهمال باقي أعماله الفنية التي من وجه نظره أفضل من تلك المسرحية.

في عام 1996، بدأ أبو الحسن يتعرض لمشاكل في القلب، وصرح في أحد البرامج التليفزيونية، أنه تأثر كثيرًا بمشهد استشهاد الطفل الفلسطيني "محمد الدرة"، مما جعله يصاب بجلطة في المخ حزنًا على الطفل الراحل، ثم بدأت المشاكل الصحية تظهر عليه واحدة تلو الأخرى.

كما اشتكى أبوالحسن من إهمال الفنانين له في مرضه ونقابة الممثلين، حيث قال إن الفنانة سهير رمزي هي الوحيدة التي وقفت بجانبه، وتحملت تكاليف علاجه، وسط إهمال كبير من باقي النجوم، حيث ظهر في برنامج الإعلامي معتز الدمرداش في عام 2009، ليشكو من ما يتعرض له من تجاهل وإهمال شديد.

واستضاف برنامج 90 دقيقة، الذي يقدمه معتز الدمرداش الفنان محمد أبو الحسن في وقت سابق الذي ترك له رسالة على تليفونه المحمول يقول فيها "أنا الفنان محمد أبو الحسن فنان سابقا ومتسول حاليا"، فأصر معتز وفريق إعداد البرنامج أن يكون أبو الحسن ضيفا لمعرفة سر هذه الرسالة.

ظهر أبو الحسن على الشاشة، وتحدث عن معاناته وعن الذين تنكروا له رغم وقوفه معهم في بداياتهم وأجاب أبو الحسن على جميع الأسئلة بصراحة وتلقائية شديدة، قائلا: "أنا فعلا متسول فن وليس مالا، الحمد لله ربنا لا ينسي أحدا، فأنا اتسول الفن، لأن الفن حياة ويمتع الإنسان ويسعده فالضحكة والابتسامة صدقة كما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم".

أضاف أبو الحسن في ظهوره النادر قائلا: "هناك كلمة كنا نرددها زمان وهي أصون كرامتي، وأنا دائما اتصل بمن أحبهم ولكن لا حياة لمن تنادي كما يقول المثل، فهل هناك شيء أكثر من إنني عملت وقفة احتجاجية أمام مبني التلفزيون كما يفعل الكثير من أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين والقضاة وخلافه، وجلست ومعي يافطة مكتوب عليها "أين العدل يا مصر" وعليها صورتي.

تابع الفنان الراحل: "الناس يأكلون ثلاث وجبات في اليوم وأنا آكل وجبة واحدة من يد زوجتي المخلصة وأنا قنوع جدا وربنا يطرح البركة في اللقمة الصغيرة، لأنني لست قد الثلاث وجبات".

يذكر أن الفنان رجل عن عالمنا في 8 يونيو 2014.