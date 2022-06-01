شاهد .. الفنانة سهير رمزي تعترف لأول مرة.. هذا هو الممثل الذي أشعل رغبتي وتمنيت أن أنام معه على السرير !! .. لن تتوقع من يكون ؟

انت الان تتابع خبر الفنانة سهير رمزي تعترف لأول مرة.. هذا هو الممثل الذي أشعل رغبتي وتمنيت أن أنام معه على السرير !! .. لن تتوقع من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم ان النجمة المصرية الجميلة التي تمتلك جسدا مذهلا تزوجت 12 رجلا بينهم رجال أعمال وممثلين ، الا ان كل تلك الزيجات كانت مآلها الفشل والطلاق .

واعترفت الممثلة الحسناء بأن هناك ممثل مصري كان يشعل رغباتها الجنسية في كل فيلم تمثل معه .وتمنت دائما ان يعاشرها على السرير كطزوحججلها لكنه طار من يدها كما قالت .

وعبرت النجمة سهير رمزي في مقابلة تلفزيونية عن ندمها بسبب إفلات فنان شهير من يدها، بعدما كانت تتمنى الزواج منه ليكون زوجها رقم 13.

وقالت: "كمال الشناوي هو اللي فلت مني، كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي". مضيفة بأنها كانت تشعر باشتعال نشوتها حين كانت تشترك بأعمال مع الشناوي.