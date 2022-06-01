اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. الفنانة سهير رمزي تعترف لأول مرة.. هذا هو الممثل الذي أشعل رغبتي وتمنيت أن أنام معه على السرير !! .. لن تتوقع من يكون ؟

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الفنانة سهير رمزي تعترف لأول مرة.. هذا هو الممثل الذي أشعل رغبتي وتمنيت أن أنام معه على السرير !! .. لن تتوقع من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

رغم ان النجمة المصرية الجميلة  التي تمتلك جسدا مذهلا تزوجت 12 رجلا بينهم رجال أعمال وممثلين ، الا ان كل تلك الزيجات كانت مآلها الفشل والطلاق .

 

واعترفت الممثلة الحسناء بأن هناك  ممثل مصري  كان يشعل رغباتها الجنسية في كل فيلم تمثل معه .وتمنت دائما ان يعاشرها على السرير كطزوحججلها لكنه طار من يدها كما قالت .

 

وعبرت النجمة سهير رمزي في مقابلة تلفزيونية عن ندمها بسبب إفلات فنان شهير من يدها، بعدما كانت تتمنى الزواج منه ليكون زوجها رقم 13.

 

وقالت: "كمال الشناوي هو اللي فلت مني، كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي". مضيفة بأنها كانت تشعر باشتعال نشوتها حين كانت تشترك بأعمال مع الشناوي.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا