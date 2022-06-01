شاهد .. هذه الطفلة المحجبة كبرت ومن ثم أصبحت فنانة شهيرة وملكة جمال ويحبها كل المصريين.. خمنوا من هي ؟!

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة المحجبة كبرت ومن ثم أصبحت فنانة شهيرة وملكة جمال ويحبها كل المصريين.. خمنوا من هي ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة فنانة شهيرة وهي في مرحلة الطفولة وتفاعل معها المتابعون بشكلٍ ملحوظ، مُشيدين بجمالها منذ الصغر.

وتبين أن الصورة للفنانة المصرية “نادية الجندي” ، حيث شاركت الفنانة جمهورها صورةها بمرحلة الطفولة، لتحصد الآلاف من الإعجابات بعد نشرها.

و سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها في الصورة وبين شكلها الحالي، ورأى الكثيرون أن ملامحها تغيرت كثيراً بمرور الزمن.

وكانت بدايات نادية الجندي ، بعدما فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً ، وكان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959.