شاهد .. نور الشريف مات دون أن يعرف سر خطير أخفته عنه زوجته بوسي لسنوات طويلة.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك السر المخفي لسنوات !

انت الان تتابع خبر نور الشريف مات دون أن يعرف سر خطير أخفته عنه زوجته بوسي لسنوات طويلة.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك السر المخفي لسنوات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

عندما يكون الشخص في لحظاته الاخيرة ومصاب بمرض قاتل لا شفاء منه، فانه من الحكمة اخفاء هذا الامر عنه ختى لاتتفاقم حالته.

الفنانة بوسي كانت نغم الزوجة ، فكانت تشعر زوجها في السعادة وتمنيهع بالتفاؤول لكي يعيش رمقه الاخير وهو سعيد في اوساط اسرته . مات الراحل نور الشريف وهو لا يدري انه مصاب بداء خبيث لا يمكن معالجته .

وكشفت الفنانة بوسي خلال اللقاء عن السر الذي أخفته عن زوجها الفنان الراحل الفنان نور الشريف بعد سنوات من وفاته ، وقالت : " جوزي الله يرحمه نور الشريف لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج."

واثنت بوسى، ووصفته بأن لديه قدرة احتمال.

واشارت الى انه رغم مرضه الا أنه كان يجهز لدخول مسلسل جديد خلال الفترة السابقة على وفاته، مضيفة أن نور لم يشك فى إصابته بالسرطان لأن كل من حوله كان متفائلا ولديه أمل كبير فى شفائه وحتى فى الأيام الأخيرة قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، فكان فى المستشفى وحضر الموسيقار هانى مهنى لتقابله بوسى وتخبره أنهم ذاهبون إلى المنزل وأنه من الممكن أن يزورهم فيه أفضل من المستشفى.

وأكدت بوسى أن نور الشريف لم يتحدث معها فى الأمور الخاصة بالرحيل والوفاة لأنها وابنتاها كانوا دائما يداعبونه ويضحكون ويتحدون فى أمور كلها فكاهة حتى تكون حالته النفسية أفضل، مشيرة إلى أن نور الشريف لم يترك وصية قبل وفاته ولا حتى أوصاها بشىء خلال الأيام الأخيرة له.

وكشفت عن أن اللحظة التى شعرت فيها بأنه سيرحل عندما أصبح القلب غير قادر على النبض بشكل طبيعى وتم نقله إلى العناية المركزة قبل وفاته بـ3 ساعات وقتها شعرت بأنه سيتوفى.

وكان الفنان الراحل نور الشريف، قد انتقل الى مثاوه الاخير في 11 من أغسطس عام 2015 عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.