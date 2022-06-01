شاهد .. مشهورة السناب السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تتصدر الترند مُجدداً بعد قيامها بهذا الفعل الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر مشهورة السناب السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تتصدر الترند مُجدداً بعد قيامها بهذا الفعل الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية، ​رهف القحطاني​ عن موضوع دفع الأموال.

وعبرت رهف القحطاني في فيديو شاركته عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي عن عدم تأثرها مادياً بدفع المال، لكنها إنزعجت من أسباب أخرى.



وأقسمت القحطاني على عدم تأثرها بسبب الأمور المادياة، ولكن تأثرها كان بسبب وضعها في "وش المدفع" كما يقولون.



وأكدت رهف القحطاني أنها لن تتأثر بهذا المبلغ ولم يشغل بالها دفع الأموال، ولكن كل ما شغلها هو هذا الأمر أن تكون هي فقط في المواجهة.



وقالت رهف القحطاني: "أنا ماني منقهرة على الفلوس، ورب المصحف ما فرقت معي، أقسم بالله أنا ما هزتني ماديا ماليا يعني، يعني سرقت اتفاهمي أنتي مع الناس بس قهرني إنه حطاني في وش المدفع، أوكي أنا مالي دخل وما رح يصير لي شيء بس حرام فهمتوا؟ حرام".