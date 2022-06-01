شاهد .. الشبه خرافي.. ممثلة مكسيكية نسخة طبق الأصل من شيرين عبد الوهاب.. لن تستطيع التفرقة بينهما !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الشبه خرافي.. ممثلة مكسيكية نسخة طبق الأصل من شيرين عبد الوهاب.. لن تستطيع التفرقة بينهما !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

صدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث خلال الأيام الفائتة بعد أزمتها الاخيرة مع طليقها الملحن حسام حبيب وخلافهما الذي تطور حتى تدخلت الشرطة.

وتفجرت خلال الأيام الماضية مفاجآت صادمة منها ان شيرين عادت إلى عصمة حسام حبيب منذ مدة طويلة، وليس كما كانت تدعي بأنها لا زالت منفصلة عنه.

ومع عودتها للأضواء مجدداً نسلط الضوء هنا على فتاة وصفت بأنها شبيهة شيرين عبد الوهاب وأثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليتبيّن أنها من الجنسية المكسيكية.

شبيهة شيرين عبد الوهاب المكسيكية أثارت الجدل بسبب درجة التطابق بينهما حيث بدت نسخة طبق الأصل عنها وكأنها شقيقتها وتبين أنها ​ياليتزا إبريسي​ Yalitza Aparicio وهي ممثلة مكسيكية، وقال بعض الجمهور إنها وكأنها فولة واتقسمت نصين.