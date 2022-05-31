شاهد .. شاب يهدي فتاة حسناء مرآة ويقنعها بتوصيلها بالكهرباء 24 ساعة.. وبعد تفكيكها اكتشفت المفاجأة الذي لم تكن متوقعة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر شاب يهدي فتاة حسناء مرآة ويقنعها بتوصيلها بالكهرباء 24 ساعة.. وبعد تفكيكها اكتشفت المفاجأة الذي لم تكن متوقعة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

أهدى شاب، فتاة مرآة بها كاميرا تجسس مخفية كي تصورها وهي عارية، في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.

وفي التفاصيل، قامت الفتاة التي تدعى لي، بتفكيك المرآة واكتشفت أنه يوجد بها أربع كاميرات ذات ثقوب عالية الدقة وخمس بطاقات ذاكرة 32 جيجا بداخلها.

وتبين أن الشاب تشانغ طلب من الفتاة إبقاء المرآة موصولة بالكهرباء وتشغيلها لمدة 24 ساعة في اليوم، زاعما أنه لمنع لوحة الدائرة الكهربائية من الاشتعال، وفق موقع "scmp".

وأخبر تشانغ الفتاة أن إحدى ميزات المرآة هي استخدامها حين تكون بدون ملابس، وهو ما أسماه "الجمال العاري"، فيما أجرت لي اتصالا هاتفيا ببائع المنتج، الذي نصحها بالتحقق مما إذا كانت هناك كاميرات داخل المرآة.