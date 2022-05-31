شاهد .. عارضة الأزياء اللبنانية ’’لاميتا فرنجية‘‘ تُشعل الأنترنت بوضعيات خادشة وفستان شفاف بالكامل يظهر ما تحته !!

انت الان تتابع خبر عارضة الأزياء اللبنانية ’’لاميتا فرنجية‘‘ تُشعل الأنترنت بوضعيات خادشة وفستان شفاف بالكامل يظهر ما تحته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​​لاميتا فرنجية​​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت لاميتا بفستان قصير أظهر جمال جسدها وتفاصيله، وإتخدت وضعيات تصوير مختلفة، أما من الناحية الجمالية، فقامت لاميتا فرنجية بربط شعرها وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بملامحها.



وكانت قد ظهرت لاميتا فرنجية مؤخراً، بإطلالة تشبه الأميرات، وإرتدت فستاناً باللون الأصفر، بفتحة عند الخصر، وشق على أحد الساقين، طويل وضيق ومن دون أكمام، كما نسقت معه حذاء صيفي باللون الذهبي ومجموعة أكسسوارات زادت الفستان أناقة.