شاهد .. أسرار مُثيرة.. عبلة كامل كادت أن تتسبب بطرد زملائها من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. هذا ما فعلته بكل جرأة !

انت الان تتابع خبر أسرار مُثيرة.. عبلة كامل كادت أن تتسبب بطرد زملائها من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. هذا ما فعلته بكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

حالة درامية نادرا ما تتكرر كل ربع قرن في تاريخ الدراما المصرية ، وهي توحد الجمهور المصري مع مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وتحقيقه نجاحا كبيرا ومشاهدة عالية في كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية.

واستعاد الفنان محمد رياض الذي قدم شخصية "عبد الوهاب" بالعمل؛ على كواليس العمل، وتحديدًا كواليس "فرح سنية" أحد أشهر مشاهد المسلسل، وأكد أن هذا المشهد كان به الكثير من التلقائية، لافتًا إلى أن مخرج العمل الراحل أحمد توفيق، كان جادًا جدًا في الكواليس وحرص على أن يظهر المشهد بشكل طبيعي.

وعبر الفنان المصري عن مدى سعادته بتسليط الضوء على المسلسل مرة أخرى بعد مرور أكثر من 24 عامًا على عرضه، لافتًا إلى أنه لم يشاهد العمل كاملًا من قبل، إلا في الأيام الماضية تزامنًا مع فترة العزل المنزلي.

الجمهور ونجاح "لن أعيش في جلباب أبي" وكشف محمد رياض عن واقعة حدثت له في أثناء تصوير مسلسل "هارون الرشيد" والذي تزامن مع عرض "لن أعيش في جلباب أبي" لأول مرة، وكان وقتها قد أحدث ضجة كبيرة وحقق نجاحًا لافتًا.

وقال رياض إنه كان يصور بعض مشاهد "هارون الرشيد" في الأقصر برفقة الفنانين نور الشريف وعبلة كامل، وخلال ذهابهم إلى البر الغربي، فوجئ النجوم بتجمهر عدد كبير من الجمهور حول سيارتهم، وكادوا أن يحطموا السيارة، وذلك بسبب تفاعلهم مع المسلسل وحبهم لأبطاله وأسرة عبد الغفور البرعي.

الجدير بالذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومحمد رياض ومنال سلامة وناهد رشدي وياسر جلال ووفاء صادق ومصطفى متولي ورشوان توفيق وغيرهم.