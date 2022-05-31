شاهد .. في ليلة الدخلة.. عروس مصرية تكتشف سراً خطيراً في زوجها وتقوم بقتله فوراً.. لن تصدقوا ما أكتشفته ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر في ليلة الدخلة.. عروس مصرية تكتشف سراً خطيراً في زوجها وتقوم بقتله فوراً.. لن تصدقوا ما أكتشفته ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

شهدت محافظة الغريبة، في جمهورية مصر العربية جريمة بشعة جدا، في ليلة كانت من المفترض أن تكون أسعد ليلة، بعد أن أقدمت عروس على قتلة عريسها في ليلة الزفاف، تتحول ليلة العمر إلى كابوس مفزع راح ضحية العريس، وسجنت بسببه العروس.

وكشف بيانات صحفية أن النيابة العامة في محافظة الغربية، قررت إحالة فتاة تبلغ من العمر 23 سنة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل عريسها في ليلة الزفاف، ووفقا لتقارير صحفية فإن العروس أعترفت أمام النيابة بتسديد عدة طعنات إلى جسد زوجها مستخدمة في ذلك قطعة زجاج.

الفتاة كشفت في أقولها امام النيابة عن الدوافع التى أدت إلى ارتكابها جريمة القتل، موضحة أن زوجها رفض السماح لها بمغادرة شقة الزوجية في ليلة الزفاف، بعد أن اكتشفت سرّا خطيرا يتمثل في اتهام عريسها في قضية اغتصاب، ونشبت بين الزوجين مشادة حادة في ليلة الزفاف، قامت على آثرها العروس بتسديد طعنات إلى صدر زوجها مستخدمة قطعة زجاج، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه قبل أن يتم نقلة إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة كشفت عن أن شرطة النجدة كانت قد تلقت إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام يفيد وصول “أ.م” موظف جثة هامدة بعد تلقيه طعنات في الجسد، حيث انتلقت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبسؤال عدد من الجيران وافراد اسرة القتيل، أكدوا نشوب مشاجرة بين القتيل وزوجته “س.ن” التى تبلغ من العمر 23 عامًا، ليلة زفافهما، وتم إلقاء القبض على العروس التي اعترفت بارتكابها جريمة التقل، وبعد التحقيقات أحالتها النيابة إلى محكمة الجنايات تمهيدًا لتحديد جلسة لبدء محاكمتها، وأمرت كذلك بدفن جثة القتيل.