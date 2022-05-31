شاهد .. هذا الطفل كبر وأصبح الآن فنان شهير أبهرنا جميعًا بدوره المميز في رمضان 2022… لن تتخيلوا من هو ؟

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر وأصبح الآن فنان شهير أبهرنا جميعًا بدوره المميز في رمضان 2022… لن تتخيلوا من هو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة لفنان مصري شهير جدًا وهو طفل يبلغ من العمر عامين، وقالت أنه فنان معروف أبهرنا جميعًا بدوره المميز في الموسم الرمضاني الأخير.

أنه الفنان المصري “أحمد أمين” الذي فاجأ متابعيه -في وقت سابق- وقام بنشر صورة نادرة له عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهو بأول عمره في مرحلة الطفولة.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، وتفاعل معها المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا ببراءة الفنان في تلك المرحلة العمرية المبكرة.

أحمد أمين فنان بدرجة مبدع، كوميديان عرف الطريق للنجومية بسرعة باهرة، يجعلك تضحك طيلة الوقت ولا يسقط في فخ الإبتذال، من محرر مجلة باسم إلي صانع محتوى إلي ستاند أب كوميديان إلى فنان سينمائي وتلفزيوني، كلها مراحل ساهمت في تطور أحمد أمين صاحب النظرة البشوشة والطلة التي تلامس قلوب الجماهير وتنتزع ضحكاتهم بسهولة.

معلومات عن أحمد أمين: أحمد سيد أمين مواليد 11يوليو 1980 , كوميديان مصري، ممثل، مؤلف و مقدم برامج، خريج كلية الفنون الجميلة. عمل في الكثير من المجالات الفنية كالتأليف والتمثيل والإخراج والرسوم المتحركة ، واكتسب شهرته الحقيقة من خلال فيديوهات قصيرة عبر الإنترنت حققت انتشارًا واسعًا ، والتي عُرفت باسم (30 ثانية) ، والتي كان يسخر خلالها من الكثير من الأشياء. وكانت محطته الثانية وهي الأهم في (برنامج البلاتوه) والذي عُرض على قناة النهار الفضائية .

وبعد نجاح برنامجه، شارك أحمد أمين في بطولة مسلسل الوصية، كما شارك كضيف شرف في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة مثل (الكنز١)، (نادي الرجال السري)، (بدل الحدوتة ٣) و(خلصانة بشياكة).

كما قدم الفنان الشامل أحمد أمين للمسرح مجموعة من العروض تدعى “امين وشركاه”، لينتقل إلي المستوي الأعلي في العمل الفني وهو بأداءه دور البطولة بـ “مسلسل ما وراء الطبيعة” بدور “رفعت إسماعيل“.