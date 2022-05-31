شاهد .. السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تظهر بشكل مُغاير وغير متوقع رفقة أهلها بعد عودتها من المالديف.. كيف بدت ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تظهر بشكل مُغاير وغير متوقع رفقة أهلها بعد عودتها من المالديف.. كيف بدت ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، أحدث ظهور لمشهورة سناب رهف القحطاني، وهي ترتدي الحجاب برفقة أهلها، بعد عودتها من رحلتها السياحية في جزر المالديف.



وأظهر الفيديو، الذي نشرته رهف عبر حسابها على سناب شات، وهي تتجول بالسيارة مع عائلتها.



وعلقت رهف قائلة: "بالحجاب كذا مع الأهل، قاعدين يدلعوني، تكلمي يا أمي الناس يحسبوني أتكلم مع نفسي".



يذكر أن "رهف" وصديقتها "مروج الرحيلي" ذهبتا لقضاء عطلتهما في جزر المالديف ونشرتا العديد من الصور والفيديوهات أثناء استجمامهما هناك.