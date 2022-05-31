شاهد .. بعد وفاة سمير صبري.. دخلوا غرفة نومه وفتشوا الدولاب وما وجدوه مخبئاً بداخله لم يتوقعة أحد وصدم الكل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد وفاة سمير صبري.. دخلوا غرفة نومه وفتشوا الدولاب وما وجدوه مخبئاً بداخله لم يتوقعة أحد وصدم الكل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

سادت حالة من الصدمة والحزن الأوساط الفنية، بعد رحيل الفنان القدير سمير صبري بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف الناقد الفني المصري عمرو صحصاح تفاصيل جديدة عن حياة الفنان الراحل سمير صبري وماوجدوه في غرفته بعد وفاته.

وقال إن الفنان الراحل صبري كان يدرك في الفترة الأخيرة أن وفاته أصبحت قريبة، وأنها قادمة لا محالة، خاصة بعدما أبلغه الطبيب المعالج بأن قلبه مُتعب للغاية، وأنه مُعرض للتوقف في أي وقت، لذلك تخوف من الجلوس في منزله بالمهندسين بمفرده خشية أن يرحل دون أن يشعر به أحد.

وأضاف أن الراحل قرر الإقامة داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، واستضاف صديقه مصطفى عبدالسلام، وأعطاه مبلغ 100 ألف جنيه، تكاليف الإسعاف التي تنقله من الفندق للمستشفى في حال وفاته، بالإضافة إلى مصاريف جنازته وعزائه.

كما تابع أن صبري توفي تماما كما توقع، داخل غرفته بفندق إقامته التي عثر في دولابها على مبلغ 30 ألف جنيه، وساعة "روليكس"، وسلسلة ذهب، وتم التحفظ عليهما لحين الحصول على الورثة الحقيقيين لتسليمهم أمتعته، وهم ليلى ابنة خالته وأشقاؤها.

وعن حياة الراحل الخاصة، أكد صحصاح أنها كانت خطاً أحمر، لم يرغب بالتحدث عنها أبداً.

يذكر أن جثمان الفنان المصري سمير صبري شيع، السبت الماضي، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ودفن بمقابر الأسرة بالإسكندرية مسقط رأسه وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة.

وتوفي الفنان سمير صبري في 20 من مايو الجاري، عن عمر يناهز 86 عاماً، إثر أزمة قلبية خلال وجوده بأحد فنادق القاهرة، بعد حياة فنية حافلة على مدى أكثر من نصف قرن، قدم خلالها مائة وأربعين فيلماً وعشرات المسلسلات وعدداً من البرامج التلفزيونية التي أثارت جدلاً كبيراً.