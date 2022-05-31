شاهد .. ليس أحمد مكي ولا أحمد السقا.. أول نجم مصري يخطف دنيا سمير غانم في مسلسله القادم بعد انتهاء حدادها ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ليس أحمد مكي ولا أحمد السقا.. أول نجم مصري يخطف دنيا سمير غانم في مسلسله القادم بعد انتهاء حدادها ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، لتقديم عمل مسرحي جديد يجمعها بالعاديد من نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، المسرحية بعنوان «روحي أنا» لتكون أول عمل جديد لها بعد الحزن التي خطفها عن اعمالها الفنية بعد وفاة والديها الراحلين "سمير غانم، دلال عبد العزيز.

ويشارك دنيا سمير غانم، في مسرحية «روحي أنا» عدد من النجوم، مثل: "على ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ" والمسرحية من تأليف كريم سامى.

وفي سياق آخر، كانت احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بوصول عدد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لـ14 مليون متابع مؤخرًا.

و تنتظر دنيا سمير غانم، عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي» والذي تشارك فيه البطولة النجم "هشام ماجد" وعديد من نجوم الشاشة الفضية في مصر والوطن العربي.