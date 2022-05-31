شاهد .. النجمة المصرية ياسمين صبري تستفز طليقها أبو هشيمة و ما فعلته أمام الملأ صادم ولا يُصدق !!

انت الان تتابع خبر النجمة المصرية ياسمين صبري تستفز طليقها أبو هشيمة و ما فعلته أمام الملأ صادم ولا يُصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

يبدو أن الفنانة ياسمين صبري ستواصل استفزاز طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بتعمدها نشر الكثير من الصور لها مؤخراً، في محاولة لإظهار كم هي متألقة وسعيدة بعد انفصالها عنه، وفق ما يقوله متابعون.

وشاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت ياسمين في الصور وهي جالسة داخل "يخت"، وعلقت: "أنا ممتنة إلى الأبد". وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "عليك رواق، إيه القمر اللي بيطلع بالنهار دا، طيب أفطر معاك، قمر والله، إنتي بتاكلي عنب زينا كدا عادي، أحلى حكاية حكايتي ياسمين صبري".

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تعاقدت مؤخرا على مسلسل "الشادر" ويتكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.