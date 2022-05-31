رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين غشيم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / حسين عبدالرزاق غُشيم ، شيخ مشايخ حمير، وأحد كبار مشائخ قبيلة آنس بمحافظة ذمار، والذي وافاه الأجل بأحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .
واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية في مختلف المنعطفات التاريخية، وسيرته النضالية المشهودة من أجل الثورة والجمهورية والوحدة، وحضوره المجتمعي الواسع وإسهماته الخيرية والتنموية واصلاح ذات البين.
وقال ابو راس : إن اليمن فقدت برحيل المناضل حسين غشيم، واحدا من خيرة ابنائها، الذين جسدوا طوال حياتهم قيم الولاء الوطني والانحياز الدائم للثوابت الوطنية، والمصلحة الوطنية العليا، وخدمة المجتمعات المحلية.
وفي برقية العزاء التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام في عموم محافظات الجمهورية، إلى اللواء الركن دكتور/ مجاهد حسين غشيم، والى الشيخ/ عبدالله غشيم، والى الدكتور/ عبدالواسع غشيم، وكافة آل غشيم، وقبائل آنس ومحافظة ذمار عامة، عبّر الشيخ صادق بن أمين ابو راس ،عن عميق الحزن وعظيم المواساة في هذا المصاب.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُعظم أجر أهله وذويه ومحبيه، ويعصم قلوبهم جميعاً بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين غشيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.