شاهد .. سألوا مؤلف لن أعيش في جلباب أبي عن سبب رفض حسن حسني هذا الدور في المسلسل فصدم الجميع بإجابته.. لن تصدقوا السبب !!

انت الان تتابع خبر سألوا مؤلف لن أعيش في جلباب أبي عن سبب رفض حسن حسني هذا الدور في المسلسل فصدم الجميع بإجابته.. لن تصدقوا السبب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

حل اليوم ذكرى رحيل الفنان حسن حسني الذي أثرى الدراما المصرية بالعديد من الأعمال الفنية التي لا تزال خالدة في الأذهان حتى الآن، أبرزها ارابيسك، ملك روحي، أين قلبي، وغيرها من الأعمال المتميزة.

ومثلما قدم الفنان الراحل حسن حسني أعمالًا لا يمكن تجاهلها، كان مُقدرًا له أيضًا عدم المشاركة في واحد من أهم المسلسلات المصرية على الإطلاق وهو مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، إذ كان سيجسد دور المعلم إبراهيم سردينة، الذي لعب دوره فيما بعد الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

سبب عدم مشاركة حسن حسني في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

وكشف السيناريست مصطفى محرم مؤخرًا، عن سبب عدم مشاركة حسن حسني في العمل، وذلك خلال ظهوره في برنامج «صاحبة السعادة» لإسعاد يونس والمذاع على «دي إم سي»، إذ أشار إلى أن عدم المشاركة راجع إلى وقوع خلافات بينه وبين جهة الإنتاج حول أجره المادي، ما دفعه إلى الرفض وعدم القبول بأداء الدور، وتم ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة بدلًا منه.

ويعد مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» واحدًا من أشهر الأعمال الدرامية المصرية، ويدور حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، إذ يسعى عبد الغفور البرعي معتمدًا على ذكاءه التجاري، إلى الاستقلال عن معلمه في وكالة البلح، متغلبًا على كافة الصعوبات التى تواجهه حتى أصبح واحدًا من أهم تجار الوكالة، ولكن ابنه يرفض استكمال مسيرته ويعلن العصيان.

حسن حسني قدم 500 عمل فني

ويذكر أن حسن حسني واحدًا من أيقونات السينما والدراما المصرية، وقدم ما يقرب من 500 عمل ما بين مسرح وتليفزيون وسينما، ما جعله واحدًا من أكثر الفنانين حظًا في تقديم مختلف الأدوار ما بين كوميديا وتراجيدي وغيرها، وأصبح اسمه يرتبط بالعديد من الأعمال حتى بعد رحيله الذي أفجع محبيه، حيث رحل الفنان عن عالمنا في مثل هذا اليوم، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة داخل أحد مستشفيات القاهرة.