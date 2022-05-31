أخبار اليمن : شرف يعبر عن تقديره لقرار حكومة الهند بشأن اليمن

شرف يعبر عن تقديره لقرار حكومة الهند بشأن اليمن
بعث وزير الخارجية، المهندس هشام شرف عبدالله، رسالة إلى وزير خارجية جمهورية الهند الصديقة سوبرامنيام جاي ششانكار .
وعبر وزير الخارجية في الرسالة، عن شكر وتقدير حكومة الإنقاذ الوطني والشعب اليمني للحكومة الهندية على قرارها استثناء الجمهورية اليمنية من الحظر الذي فرضته على تصدير القمح إلى الخارج على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأكد وزير الخارجية أن هذا القرار محل تقدير وإعزاز من قبل أبناء الشعب اليمني كافة وسينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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