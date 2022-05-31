شاهد .. لماذا تم طرد لبلبة وهالة صدقي من عزاء الفنان الراحل أحمد زكي؟.. موقف صادم وغير متوقع لن تنساه الفنانتين طول حياتهما !!

انت الان تتابع خبر لماذا تم طرد لبلبة وهالة صدقي من عزاء الفنان الراحل أحمد زكي؟.. موقف صادم وغير متوقع لن تنساه الفنانتين طول حياتهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

لفتت الفنانة هالة صدقي في لقاء تلفزيوني مع إيناس الدغيدي إلى أنها لا تسير عكس التيار، ولكن أمر المثليين يندرج تحت الحريات الشخصية وليس لأحد التحدث فيه.

قالت الفنانة المصرية : «مش في أغلب الأوقات بنبقا عارفين أصلًا الشخص ده مثلي ولا لأ، لكن اللي لينا عنده تعاملاته وتصرفاته مع الأخرين»

بالإضافة إلى ذلك قالت : «يا فرحتي يبقا راجل طبيعي ومش مثلي وفي الأخر يبقا نصاب أو قاتل أو شخص سيء»، في إشارة إلى أن الحكم على الأشخاص يجب أن يدور حول ما يقدموه للمجتمع والإنسانية فقط.

ومن ناحية أخرى تحدثت الفنانة المصرية عن تعرضها إلى موقف محرج بسبب ديانتها المسيحية وذلك خلال عزاء الفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت إنها كانت في المسجد وعندما استعد الجميع للصلاة، طالبت فنانة – لم تذكر اسمها – بنزول من لن يقوم بالصلاة؛ إلا أنها لم تتحرك، مما دفع هذه الفنانة للطلب منها بشكل شخصي أن ترحل هي ولبلبة والأخرين لطالما لن يقوموا بالصلاة.

وردت عليها هالة صدقي قائلة: «لأ مش هنزل، ده بيت ربنا، وده زميلنا، وزي ما أنتي هتصلي عليه إحنا كمان هنصلي عليه».