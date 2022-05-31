شاهد .. بعد ضجة زواجها بأبوهشيمة.. الفنانة مي عزّ الدين تفاجئ كل المصريين بهذه صورة !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بعد ضجة زواجها بأبوهشيمة.. الفنانة مي عزّ الدين تفاجئ كل المصريين بهذه صورة !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

خطفت النجمة مي عز الدين الأنظار بعدما نشرت على حسابها الخاص في إنستغرام، صوره ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها وهو ما نال إعجاب متابعيها.

جاء ذلك في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات عن ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عقب انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

الفنانون تفاعلوا مع إطلالة مي، حيث كتبت هاجر الشرنوبي: "سكر محلّي محطوط على كريمة"، فيما كتب عزوز عادل "يا سيدي"، وقال كريم الحسيني "العايقة"... وعلّق هاني عزب بقوله "في قمر يخض الناس كده؟".

جدير بالإشارة أن مي عزالدين شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "جزيرة غمام"، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بعد ظهورها بدور مختلف لم يسبق لها أن قدّمته على مدار مشوارها الفني، وأعادت اكتشاف نفسها في دور "العايقة أو نوارة" الذي قدّمته في المسلسل.

والمسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد أمين، محمود البزاوي، محمد جمعة، لبنى ونس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.