شاهد .. النجمة شيرين رضا تكشف بجرأة غير مبسوقة عن ما يعجبها في الرجل.. ما قالته لن تتوقعة أبداً !

انت الان تتابع خبر النجمة شيرين رضا تكشف بجرأة غير مبسوقة عن ما يعجبها في الرجل.. ما قالته لن تتوقعة أبداً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/31 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

صرحت النجمة شيرين رضا، عدم صحة الشائعات التي تزعم ارتباطها بشاب أصغر منها بـ28 عاما، مضيفة : مش مرتبطة بحد أصغر مني ب28 سنة، ومعنديش وقت للحب وأنا بشتغل طول الوقت ومعنديش مجال في يومي يكفي حد زيادة في حياتي.

وكشفت النجمة شيرين رضا، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن الصفات التي تجذبها في الرجل، قائلة: "اللي يلفت نظري في الراجل أنه يكون بيضحكني، وأنا عندي في يومي حاجات سخيفة كتير وأن يكون في حد بيضحكني حاجة جميلة".

ونفت الفنانة شيرين رضا، الشائعات التي تزعم وجود خلافات بينها وبين غادة عادل قائلة" "فى اشاعات بضحك، وأنا وغادة عادل بنعمل فيلم مع بعض اسمه بنات رزق فيلم كوميدي ومش مقاطعين بعض".